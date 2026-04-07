Incidente mortale a Rieti nella notte un 28enne si schianta con l'auto contro un guardrail

Nella notte a Rieti, un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo una strada cittadina quando ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dello schianto.