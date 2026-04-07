Incidente mortale a Rieti nella notte un 28enne si schianta con l'auto contro un guardrail
Nella notte a Rieti, un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo una strada cittadina quando ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dello schianto.
Un uomo di 28 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con la sua auto mentre andava a lavoro a Rieti. Lo schianto contro un guardrail non ha coinvolto altre vetture. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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