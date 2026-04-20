Treni circolazione sospesa tra Genova e Milano per verifiche sulla linea

Lunedì mattina, intorno alle 8.20, la circolazione ferroviaria tra Genova e Milano è stata sospesa a Pavia a causa di verifiche tecniche sulla linea. La sospensione ha causato disagi ai passeggeri in transito sulla tratta. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause delle verifiche né sui tempi di ripristino della circolazione. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle autorità competenti.

Disagi sulla linea ferroviaria Genova-Milano. Intorno alle 8.20 di lunedì 20 aprile 2026 la circolazione è stata sospesa a Pavia per verifiche tecniche sulla linea.I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche lineaCircolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma – Firenze... La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaArezzo, 23 febbraio 2026 – La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche sulla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Per lavori di manutenzione, dal 17 al 20 aprile circolazione dei treni sospesa tra Ravenna e Rimini; Interventi tra Verona e Vicenza, modifiche alla circolazione ferroviaria; Treni: riprende la circolazione sull'alta velocità Roma-Firenze dopo la fine dei lavori; Il nodo raddoppio ferroviario: weekend di lavori, stop ai treni ?????sulla linea Pistoia-Montecatini. Stop ai treni tra Firenze e Faenza dall’11 giugno al 1° luglio. Lavori da 140 milioni di euro. Predisposti bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per tre settimane sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo ... ravennanotizie.it Treni, circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini dal 17 al 20 aprileDalle 23 di venerdì 17 alle 4 di lunedì 20 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ... corriereromagna.it Trenitalia: entro maggio completata la consegna di 77 nuovi treni regionali PNRR https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17764 - facebook.com facebook Nell’ultima puntata di ”Futurare – Il mondo visto da un’altra prospettiva” con @alecacciato , si parla di una delle innovazioni più affascinanti nel campo della mobilità: i treni a levitazione magnetica. Ne abbiamo parlato con Adriano Girotto. Il video completo q x.com