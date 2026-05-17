Nella giornata di oggi, ad Arquata Scrivia, una valigetta sospetta è stata trovata vicino ai binari, causando blocchi e ritardi sui treni per circa tre ore. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, impedendo il passaggio e delimitando l’area. Gli artificieri sono arrivati sul posto per analizzare la valigetta e neutralizzare eventuali rischi, ma finora non sono stati resi noti i dettagli sul contenuto o sulla natura della minaccia. La situazione è sotto controllo, ma le indagini continuano.

? Domande chiave Cosa conteneva esattamente la valigetta abbandonata vicino ai binari?. Come hanno gestito gli artificieri il pericolo durante l'intervento?. Quali treni sono stati cancellati per permettere la messa in sicurezza?. Perché il blocco ha paralizzato i collegamenti tra Milano e Genova?.? In Breve Sopralluogo Polfer alle 12:50 e intervento artificieri tra le 14:30 e le 15:00.. Ritardi accumulati per Alta Velocità, Intercity e Regionali fino a 180 minuti.. Blocco totale delle tratte ferroviarie tra Torino, Genova e Milano.. Ripresa graduale della circolazione Trenitalia comunicata dopo le 16:00.. La linea ferroviaria che collega Milano e Genova è rimasta bloccata per diverse ore questa domenica 17 maggio dopo il ritrovamento di una valigetta sospetta vicino ai binari di Arquata Scrivia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valigetta sospetta ad Arquata Scrivia: blocchi e ritardi di 3 ore

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