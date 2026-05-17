Fabio Di Giannantonio ha vinto il GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il centauro della Ducati VR46 è caduto su dei detriti lasciati in pista dopo il bruttissimo incidente di Alex Marquez ed era dolorante, ma è riuscito a ripartire dopo la bandiera rossa, ha gestito benissimo la situazione e dopo la terza partenza era semplicemente il più veloce in pista. Il 27enne ha infilato una serie di sorpassi da urlo, è balzato in testa alla gara e ha fatto il vuoto nelle ultime tre tornate, giungendo sul traguardo in solitaria e festeggiando la seconda affermazione in carriera nella classe regina dopo quella conquistata nel GP del Qatar 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentino Rossi: “Di Giannantonio un animale: si era fatto male, poi era velocissimo. Marquez? Andata bene…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MotoGP, Marco Bezzecchi si è fatto dominatore. O sbaglia, oppure vince. Come era per Marc MarquezAl di là delle apparenze, la MotoGP del 2026 non è molto diversa da quella del 2025.

Sorrentino svela: «Era l’estate del 2010 e la Juve stava cercando un portiere che sostituisse Buffon, dopo l’infortunio. Era tutto fatto ma poi…»Torino già al lavoro per il 2026/27: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato...

Diggia: Il segreto è Valentino Rossi! #fabiodigiannantonio #barcelona #motogp x.com

Fabio di Giannantonio dreams of podium glory with Valentino Rossi at MotoGP Barcelona reddit

Rossi: Di Giannantonio è stato un drago, un animale, fortissimo dopo l’incidente a correreTutta la gioia di Valentino Rossi per la vittoria della VR46 a Barcellona con Fabio Di Giannantonio ora terzo nel Mondiale ... formulapassion.it

MotoGP, Rossi a Barcellona guarda già oltre Di Giannantonio e annuncia un nuovo pilota italiano per il VR46: ecco chi c'è in poleValentino Rossi si sbilancia sul futuro di Di Giannantonio e annuncia il piano del VR46 per il 2027. Molti i piloti in lizza per entrare nel box giallo in cui, di sicuro, si continuerà a parlare itali ... sport.virgilio.it