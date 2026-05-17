Valentino Rossi | Di Giannantonio un animale | si era fatto male poi era velocissimo Marquez? Andata bene…

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Di Giannantonio ha vinto il GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il centauro della Ducati VR46 è caduto su dei detriti lasciati in pista dopo il bruttissimo incidente di Alex Marquez ed era dolorante, ma è riuscito a ripartire dopo la bandiera rossa, ha gestito benissimo la situazione e dopo la terza partenza era semplicemente il più veloce in pista. Il 27enne ha infilato una serie di sorpassi da urlo, è balzato in testa alla gara e ha fatto il vuoto nelle ultime tre tornate, giungendo sul traguardo in solitaria e festeggiando la seconda affermazione in carriera nella classe regina dopo quella conquistata nel GP del Qatar 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Valentino Rossi: “Di Giannantonio un animale: si era fatto male, poi era velocissimo. Marquez? Andata bene…”
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