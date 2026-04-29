Sorrentino svela | Era l’estate del 2010 e la Juve stava cercando un portiere che sostituisse Buffon dopo l’infortunio Era tutto fatto ma poi…

Durante un’intervista, Stefano Sorrentino ha ricordato l’estate del 2010, quando la Juventus cercava un portiere per sostituire Buffon a causa di un infortunio. Ha spiegato che tutto era già deciso, ma poi la trattativa non si è conclusa. Sorrentino ha anche parlato dell’attuale situazione della Juventus, offrendo alcune riflessioni sulle dinamiche del club. Le sue dichiarazioni sono state riportate nei microfoni di Tuttosport.

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