Nella MotoGP del 2026, un pilota si distingue chiaramente per le sue prestazioni, alternandosi tra vittorie e errori. La stagione sembra seguire uno schema già visto, con un’atmosfera simile a quella del 2025, fatta eccezione per il nome del pilota di punta e il colore della moto dominante. La competizione resta intensa e imprevedibile, come negli anni passati.

Al di là delle apparenze, la MotoGP del 2026 non è molto diversa da quella del 2025. Sono solo cambiati il cognome di chi domina e il colore della moto egemone. Tutto qua. Una fisiologica operazione di maquillage per dare un tocco di nuovo quando, nella realtà dei fatti, ogni cosa è rimasta com’era. C’è chi vince e convince, deponendo agilmente qualsiasi velleità avversaria, salvo propri errori. Scherzi e, soprattutto, provocazione e a parte, non si va tanto lontani dalla realtà. È evidente come i rapporti di forza della massima categoria motociclistica siano stati ribaltati come un calzino, in quanto Ducati ha perso il ruolo di punto di riferimento prestazionale per la prima volta dal 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi si è fatto dominatore. O sbaglia, oppure vince. Come era per Marc Marquez

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