Vale Rossi | Vorrei che Ducati si impegnasse di più come Bagnaia Pecco | Ma il team mi appoggia
Valentino Rossi ha espresso il desiderio che Ducati si impegnasse maggiormente, facendo riferimento all’atteggiamento di Pecco Bagnaia. Rossi ha commentato che gli piacerebbe vedere un coinvolgimento più forte da parte della squadra, paragonandolo all’approccio del pilota. Bagnaia, dal canto suo, ha risposto assicurando di avere il supporto del team. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui risvolti ufficiali.
Francesco Bagnaia continua ad attraversare un momento poco fortunato in pista. Lo dicono i risultati del Mondiale MotoGP 2026, che vedono il pilota Ducati al nono posto assoluto, senza acuti tra Sprint e gara. Eppure non tutto è perduto secondo Valentino Rossi. Il mentore dell’ex campione, infatti, pensa che Pecco possa ottenere risultati ben migliori. Tuttavia, sempre a suo dire, molto dipenderebbe dal rapporto con Ducati. Un legame diventato meno solido, almeno agli occhi del nove volte iridato. Le parole di Rossi, rilasciate nel pomeriggio ai microfoni Sky, hanno poi trovato la puntualizzazione dello stesso Bagnaia. Rossi ha esordito elogiando il comportamento dell’amico: “Secondo me, quest’anno, Pecco ha un atteggiamento decisamente positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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VALENTINO ROSSI: VORREI CHE DUCATI SI IMPEGNASSE COME PECCO PER TORNARE DAVANTI. DOPO L'ANNO SCORSO I RAPPORTI TRA DI LORO SI SONO RAFFREDDATI Pecco ha un’atteggiamento molto buono quest’anno. Ci alleniamo spes facebook
Oggi Valentino Rossi, ospite a Sky Sport MotoGP, ha parlato di Francesco Bagnaia e del suo rapporto con Ducati. Dichiarazioni che ho trovato interessanti perché da una parte Valentino ha fatto capire di apprezzare molto il lavoro che Pecco sta facendo quest x.com