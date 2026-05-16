Vale Rossi | Vorrei che Ducati si impegnasse di più come Bagnaia Pecco | Ma il team mi appoggia

Valentino Rossi ha espresso il desiderio che Ducati si impegnasse maggiormente, facendo riferimento all’atteggiamento di Pecco Bagnaia. Rossi ha commentato che gli piacerebbe vedere un coinvolgimento più forte da parte della squadra, paragonandolo all’approccio del pilota. Bagnaia, dal canto suo, ha risposto assicurando di avere il supporto del team. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui risvolti ufficiali.

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