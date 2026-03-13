Valentino Rossi avverte | Francesco Bagnaia si sente smarrito tra i problemi della Ducati

Valentino Rossi ha commentato le recenti difficoltà di Francesco Bagnaia con la Ducati, affermando che il pilota si sente smarrito a causa dei problemi tecnici e delle sfide che sta affrontando in questa stagione. Rossi ha sottolineato come Bagnaia abbia mostrato segni di incertezza nelle ultime gare, evidenziando le difficoltà nel trovare stabilità e ritmo durante le competizioni.

Secondo Valentino Rossi, Francesco Bagnaia ha perso le qualità distintive che lo avevano reso un pilota di spicco sulla moto Ducati. L'arrivo nel 2026 segue una stagione difficile, che ha sollevato molte domande all'interno del paddock. Negli ultimi dodici mesi, Bagnaia ha vissuto un vero e proprio declino, un'improvvisa caduta di forma che ha sorpreso molti nel team. Negli ultimi mesi dell'anno precedente, il pilota ha dichiarato che le "troppe voci" provenienti da Ducati non hanno fatto altro che confonderlo. Si è trovato al quinto posto in classifica, con oltre 250 punti di distacco da Marc Marquez, il quale ha saltato gli ultimi quattro eventi della stagione per infortunio.