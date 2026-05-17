Valentino Rossi attacca | Bagnaia sta dando tutto Ducati non fa abbastanza C’è la replica di Pecco

Durante il fine settimana di gara a Barcellona, Valentino Rossi ha commentato pubblicamente la situazione all’interno del team Ducati, accusando la casa motociclistica di non supportare adeguatamente Francesco Bagnaia. Rossi ha affermato che Bagnaia sta dando il massimo, mentre Ducati non sta facendo abbastanza per supportarlo. La sua dichiarazione ha suscitato una replica da parte di Bagnaia, che ha risposto alle accuse e ha confermato il suo impegno in pista.

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