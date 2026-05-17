Valentino Rossi attacca | Bagnaia sta dando tutto Ducati non fa abbastanza C’è la replica di Pecco

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana di gara a Barcellona, Valentino Rossi ha commentato pubblicamente la situazione all’interno del team Ducati, accusando la casa motociclistica di non supportare adeguatamente Francesco Bagnaia. Rossi ha affermato che Bagnaia sta dando il massimo, mentre Ducati non sta facendo abbastanza per supportarlo. La sua dichiarazione ha suscitato una replica da parte di Bagnaia, che ha risposto alle accuse e ha confermato il suo impegno in pista.

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Valentino Rossi riaccende il dibattito interno al mondo Ducati e, dal paddock di Barcellona, prende apertamente posizione in difesa di Francesco Bagnaia. Dopo una Sprint Race chiusa al sesto posto, resa complicata soprattutto dalla disastrosa qualifica che lo aveva relegato in tredicesima posizione in griglia, il due volte campione del mondo ha mostrato segnali di reazione, pur senza riuscire a tenere il passo del gruppo di testa. Un rendimento che, secondo Rossi, meriterebbe maggiore sostegno anche da parte della scuderia di Borgo Panigale. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il “Dottore” ha elogiato l’atteggiamento del suo allievo, sottolineando il lavoro quotidiano svolto da Bagnaia per tornare competitivo: “ Secondo me, quest’anno Pecco ha un atteggiamento molto buono. 🔗 Leggi su Oasport.it

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