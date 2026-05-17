Valentina Ferragni ha condiviso alcune foto della sua nuova casa, in particolare i bagni appena ristrutturati. Il post ha suscitato numerosi commenti critici da parte degli utenti, che hanno espresso dubbi e opinioni diverse sulla scelta degli arredi e sullo stile. Nel frattempo, si sono intensificate le voci riguardo alla sua relazione sentimentale, con alcuni che si chiedono se ci siano segnali di crisi o cambiamenti recenti. La presenza di commenti e discussioni sui social continua a tenere alta l’attenzione sulla influencer.

Il recente post di Valentina Ferragni sui tre nuovi bagni della sua casa di Milano ha scatenato un acceso dibattito tra i follower riguardo al funzionamento dell'influencer marketing. La presenza della dicitura “adv” ha spinto molti utenti a criticare il fatto che persone benestanti ricevano beni di lusso a costo zero, sottolineando la distanza tra i creator e la gente comune. Tra i commenti si legge infatti: “Quello che perplime è che magari una persona benestante, che potrebbe tranquillamente comprarsi le cose da sola, abbia tutto gratis, mentre i comuni mortali non possono nemmeno comprarle quelle cose!”. Altri utenti hanno rincarato la dose ironizzando sulle dinamiche delle sponsorizzazioni, riassunte nella frase: “Ha rifatto i bagni gratis e la pagano per fare pubblicità”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valentina Ferragni: le polemiche per la casa nuova e i dubbi sulla sua relazione

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Valentina Ferragni e la sua nuova casa tra ristrutturazione e polemiche

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