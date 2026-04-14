Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi | Separati a Pasqua a lei non piace la sua esposizione social
Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono al centro di voci di crisi nella loro relazione. Secondo alcune fonti, i due sono passati attraverso un periodo difficile e non si sono più mostrati insieme sui social da diverse settimane. Si parla di un momento delicato tra loro, con riferimenti anche a un possibile allontanamento durante le festività di Pasqua. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.
Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sarebbero in crisi. Secondo alcune indiscrezioni, l'influencer e il compagno stanno attraverso un "momento delicato" del loro rapporto e da tempo non si mostrano insieme sui social. Il motivo sarebbe la troppa esposizione mediatica di lui, diviso tra mondo social e immobiliare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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