Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi | Separati a Pasqua a lei non piace la sua esposizione social

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono al centro di voci di crisi nella loro relazione. Secondo alcune fonti, i due sono passati attraverso un periodo difficile e non si sono più mostrati insieme sui social da diverse settimane. Si parla di un momento delicato tra loro, con riferimenti anche a un possibile allontanamento durante le festività di Pasqua. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.