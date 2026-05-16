Valentina Ferragni mostra i tre bagni nuovi della sua casa | Tutto gratis e la pagano per fare pubblicità E il dubbio sul fidanzato Matteo si fa sempre più grande

Valentina Ferragni ha condiviso sui social le immagini dei tre bagni appena ristrutturati nella sua nuova casa a Milano. Ha spiegato che i lavori sono stati realizzati gratuitamente, con la società che ha pagato per ottenere visibilità. La influencer ha anche alimentato il dibattito tra i follower riguardo alla sua relazione con il fidanzato, alimentando dubbi sulla stabilità della coppia. La ristrutturazione dell’appartamento, acquistato recentemente, rappresenta il primo passo di un progetto di riqualificazione.

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