Valentina Ferragni mostra i tre bagni nuovi della sua casa | Tutto gratis e la pagano per fare pubblicità E il dubbio sul fidanzato Matteo si fa sempre più grande
Valentina Ferragni ha condiviso sui social le immagini dei tre bagni appena ristrutturati nella sua nuova casa a Milano. Ha spiegato che i lavori sono stati realizzati gratuitamente, con la società che ha pagato per ottenere visibilità. La influencer ha anche alimentato il dibattito tra i follower riguardo alla sua relazione con il fidanzato, alimentando dubbi sulla stabilità della coppia. La ristrutturazione dell’appartamento, acquistato recentemente, rappresenta il primo passo di un progetto di riqualificazione.
Valentina Ferragni è tornata a mostrare ai follower alcuni dettagli della sua nuova casa di Milano, condividendo su Instagram le immagini dei tre bagni appena completati dopo la lunga ristrutturazione dell’appartamento acquistato nei mesi scorsi. Una casa importante, pensata inizialmente per. 🔗 Leggi su Today.it
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