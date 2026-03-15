Capraia isolata | vento 35 nodi blocca il traghetto

Il 14 marzo 2026, l’isola di Capraia è rimasta isolata per tutta la giornata a causa di venti di 35 nodi che hanno impedito il passaggio del traghetto con Livorno. I collegamenti marittimi tra l’isola e la terraferma sono stati sospesi, lasciando i residenti senza collegamenti con il continente. Nessuna nave è riuscita a operare durante le ore di forte vento.

Il 14 marzo 2026, l’isola di Capraia ha vissuto un isolamento totale a causa della sospensione dei collegamenti marittimi con Livorno. La decisione è stata presa dalla compagnia Moby, che gestisce temporaneamente il servizio in sostituzione di Toremar, citando condizioni meteorologiche avverse con vento previsto a 35 nodi e mare mosso. La nave unica sulla tratta, la Stelio Montomoli, era ferma per manutenzione ordinaria, costringendo all’impiego dell’ex Liburna, ora denominata Bunifazziu. Questa sostituzione ha introdotto variabili tecniche e logistiche che hanno influenzato la valutazione del rischio da parte dell’equipaggio non abituato alla rotta specifica Capraia-Livorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capraia isolata: vento 35 nodi blocca il traghetto Articoli correlati Leggi anche: Vento a 30 nodi e mare in burrasca, il traghetto Moby dirottato ad Olbia Maltempo, navi ferme e Capraia isolata. La protesta: "La continuità territoriale salta troppo facilmente""Le condizioni di ieri non giustificavano la sospensione del servizio", sottolinea un passeggero.