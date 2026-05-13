Da dieci giorni, un paese nella zona di Ponte d’Arbia si trova senza copertura internet, senza segnali di telefonia mobile e con la rete fissa completamente inattiva. La mancanza di collegamenti ha causato notevoli disagi alla popolazione locale, che si trova impossibilitata a comunicare con l’esterno. La situazione è rimasta invariata nonostante le numerose segnalazioni fatte alle autorità competenti.

Un paese isolato. A Ponte d’Arbia da dieci giorni non c’è copertura internet, non funzionano i cellulari e non funziona la rete fissa. Tutto per un guasto provocato da un incendio. Nella notte era andata a fuoco un’auto in sosta e le fiamme avevano danneggiato i cavi telefonici. Da qui, disagi a non finire per gli abitanti, per le attività commerciali e per le aziende, una quindicina in tutto, della zona industriale alle porte della frazione. Consapevole dei problemi che telefoni e internet fuori uso stanno creando, il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni, ha cercato di accelerare la soluzione. "Ricevuta la segnalazione – afferma- ho chiesto agli uffici di sollecitare la riparazione".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Black-out di telefoni e Internet: "Siamo isolati da dieci giorni"

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