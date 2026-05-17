Nella notte, circa 600 droni provenienti dall’Ucraina hanno colpito obiettivi in Russia, rappresentando uno dei raid più numerosi dall’inizio del conflitto. L’attacco ha causato la morte di quattro persone e danni diffusi in varie zone. Il presidente ucraino ha chiesto a Mosca di mettere fine alla guerra, mentre le autorità russe hanno riferito di aver intercettato e neutralizzato gran parte dei droni in volo. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Roma, 17 maggio 2026 – Una valanga di droni ucraini, quasi 600, ha attaccato nella notte la Russia, in quello che è uno dei più massicci raid dall'inizio del conflitto. Secondo il bilancio del Cremlino diverse persone sono rimaste ferite e quattro sono morte, di cui tre nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod al confine con l'Ucraina. “La difesa aerea ha abbattuto 556 droni durante la notte in tutto il paese”, fa sapere il ministero della Difesa russo. Queste intercettazioni, di gran lunga superiori alle poche decine solitamente riportate, sono avvenute in 14 regioni russe, Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk, Voronezh,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valanga di droni contro la Russia, quasi 600 nella notte: 4 morti. Zelensky: “Putin metta fine alla guerra”

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