Ucraina - Russia le notizie sulla guerra in diretta | Trump su Zelensky | Lui ostacolo alla pace Si dia da fare e trovi un accordo Putin è pronto

Venerdì 6 marzo, le notizie sulla guerra in Ucraina si aggiornano con nuovi sviluppi. Kiev ha accusato l’Ungheria di aver compiuto un'azione non specificata, mentre il presidente russo ha dichiarato che Zelensky rappresenta un ostacolo alla pace e ha invitato a trovare un accordo, affermando che Putin è pronto. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione, riferendo le sue opinioni su Zelensky.

La Russia sta avanzando nella zona dell'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov al giornalista russo Pavel Zarubin. «Stiamo avanzando e le dinamiche sono ben chiare, ben note a tutti gli esperti», ha detto. Peskov ha aggiunto che la retorica a Kiev «rasenta l'isteria». «La situazione per Kiev peggiora di giorno in giorno. Da qui questa nervosita', da qui un nervosismo che rasenta l'isteria. Penso che la situazione continuera' a degenerare», ha affermato. L'Ungheria userà «ogni mezzo» per risolvere il crescente scontro con l'Ucraina, che ha bloccato tutte le forniture di petrolio russo dirette verso Budapest. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ucraina, Trump: “Zelensky si dia da fare e raggiunga un accordo”Donald Trump esprime impazienza riguardo alla guerra in Ucraina, alla quale vorrebbe mettere fine al più presto.

Guerra Ucraina-Russia, diretta: Trump chiama Putin, poi incontra Zelensky. “Entrambi pronti per la pace”La giornata segna uno dei passaggi diplomatici più densi dall’inizio della guerra.

U.S., Ukraine to Discuss Ceasefire in Berlin Ahead of European Summit | 12 AM News Headlines

Guerra Ucraina Russia Trump: Zelensky faccia accordo, Putin è pronto. LIVEIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky deve darsi da fare e raggiungere un accordo, perché il presidente russo Vladimir Putin è pronto a raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato il presidente ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Non lascerò Donbass a PutinIo non lascerò mai il Donbass e i 200 mila ucraini che lo abitano. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un'intervista al Corriere della sera, sottolineando che Putin ha pers ... tg24.sky.it

