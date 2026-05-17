Vacondio in azzurro agli Europei delle Forze di Polizia

Daniele Vacondio, operatore della Polizia Locale di Reggio, parteciperà agli Europei delle Forze di Polizia indossando la divisa della Nazionale di Basket. Questa è la seconda volta che rappresenta la squadra nazionale in questa competizione. La manifestazione si svolge in un paese europeo e coinvolge diverse forze di polizia provenienti da vari paesi. Vacondio ha già avuto esperienze in iniziative sportive di questo tipo, confermando la sua presenza nella squadra.

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Arriva un’altra soddisfazione per Daniele Vacondio (nella foto), operatore della Polizia Locale di Reggio, che indosserà nuovamente la divisa della Nazionale di Basket delle Forze di Polizia. Lo farà per occasione importantissima: disputare le qualificazioni ai prossimi Europei che si terranno ad Atene a partire da ottobre. Da domani l’ex guardia tiratrice della società sportiva cittadina ‘La Torre’ sarà quindi impegnato per gli incontri del Gruppo ‘C’, dove l’Italia se la dovrà vedere con le formazioni della Germania e del Regno Unito. Soltanto la prima classificata avrà poi accesso alla fase finale in scaletta ad Atene e qui si unirà alle vincitrici degli altri gironi e alla Grecia, che è già qualificata in quanto Paese ospitante della manifestazione internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vacondio in azzurro agli Europei delle Forze di Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trionfo azzurro agli Europei di Para-Archery a Roma: 6 ori, 3 argenti e 2 bronziAllo stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla l’Italia domina i Campionati Europei Para-Archery, chiudendo in vetta al medagliere con un... Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno agli Europei. Derby Brunello-Lodici al 4° turnoTerzo turno in archivio agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia.