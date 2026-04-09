Scacchi | tris azzurro a punteggio pieno agli Europei Derby Brunello-Lodici al 4° turno

Gli Europei individuali di scacchi si sono conclusi con un tris azzurro a punteggio pieno dopo il terzo turno, che si è svolto a Katowice, in Polonia. Nel quarto turno è in programma un derby tra i giocatori Brunello e Lodici.

Terzo turno in archivio agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Continuano a marciare con successo gli scacchisti italiani di spicco: i tre Grandi Maestri inviati in terra polacca, infatti, restano tutti a punteggio pieno (ma, come vedremo, almeno uno di loro dovrà lasciare questo status domani). In particolare, per il numero 1 tricolore Lorenzo Lodici arriva il successo sul Maestro Internazionale kosovaro Nderim Saraci attraverso lo sfruttamento di un pedone di vantaggio (molto avanzato, peraltro) in pieno mediogioco che diventa la base per quello che, nel finale, si tramuta in posizione vinta.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno agli Europei. Derby Brunello-Lodici al 4° turno Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno. Derby Brunello-Lodici al 4° turnoTerzo turno in archivio agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un... Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno. Derby Brunello-Lodici al 4° turnoTerzo turno in archivio agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Continuano a marciare con successo gli ... oasport.it Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un livello di ... oasport.it