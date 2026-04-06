Ischia fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo | 7 feriti in piazza

Domenica 5 aprile, a Piazza Restituta sull’isola di Ischia, si sono verificati dei ferimenti durante i festeggiamenti pasquali e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”. Durante l’evento, sono stati esplosi dei fuochi d’artificio che hanno causato sette infortuni tra i presenti. La zona è stata subito messa in sicurezza e sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, a Piazza Restituta durante i festeggiamenti pasquali e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”. Alcuni fuochi d’artificio, previsti dal programma, hanno causato il ferimento di sette persone. Secondo le prime ricostruzioni, i feriti sarebbero stati raggiunti da frammenti pirotecnici nella fase di ricaduta, provocando lievi ustioni. Le persone coinvolte si sono recate autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono state medicate. Fortunatamente, nessuno è in gravi condizioni. Tra i feriti una bambina di 8 anni (5 giorni di prognosi) e un ragazzo di 17 anni. Coinvolti anche una donna di 35 anni, un uomo di 48 anni, una donna di 49 anni, un uomo di 47 anni e una donna di 49 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ischia, fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo: 7 feriti in piazza Ischia (Na), incidente con i fuochi d'artificio durante "corsa dell'Angelo", 7 feriti, tra cui bimba di 9 anniIschia (Na), incidente con i fuochi d'artificio durante "corsa dell'Angelo", 7 feriti tra cui una bimba di 9 anni. Corsa dell'Angelo, fuochi d'artificio feriscono 7 personeIschia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio -... Temi più discussi: Scintille da fuochi d'artificio, 6 feriti lievi nei riti pasquali a Ischia; Ischia, sette persone ferite dai fuochi d'artificio; Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo; Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno. Lacco Ameno, 7 ustionati dai fuochi d’artificio alla Corsa dell’Angelo a Pasqua: ferita anche bimbaSette persone ferite a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, dai fuochi di artificio per la festa della Corsa dell'Angelo nella domenica di Pasqua ... fanpage.it Ischia, 7 feriti lievi dai fuochi d'artificio durante la 'Corsa dell'angelo'Colpiti a Lacco Ameno da frammenti in fase di ricaduta: curati al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli con prognosi fino a 5 giorni. La più piccola ha 9 anni ... rainews.it Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, individuati due fronti del fuoco. Domato dai vigili del fuoco e in corso di spegnimento. facebook Brucia il monte Epomeo, preoccupazione a Ischia - Un vasto incendio sta distruggendo ettari di vegetazione a Serrara Fontana. Case e stalle non lontane dalle fiamme. Sul posto @vigilidelfuoco e @DPCgov Protezione civile @TgrRai x.com