Uschione-Pradella riaperta la strada rimessa a nuovo
È stata riaperta la strada che collega Uschione e Pradella, dopo la conclusione dei lavori di asfaltatura. Il comune di Piuro ha comunicato che i lavori, iniziati alcuni mesi fa, sono stati completati nelle scorse settimane. La strada, che era stata oggetto di interventi di messa in sicurezza e rinnovo, ora è di nuovo percorribile. La riapertura permette di ripristinare la normale viabilità tra le due località della Valchiavenna.
I lavori sono terminati: riapre la strada tra Uschione e Pradella. L’attivissimo comune di Piuro, in Valchiavenna, ha comunicato che si sono ufficialmente conclusi nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura del tratto stradale che va dalla località di Uschione a quella di Pradella. La strada è completamente riaperta al traffico e gli utenti, quindi, potranno percorre tranquillamente tutti i 3.5 chilometri, completamente asfaltati e quindi percorribili dagli automezzi. Quelli terminati pochi giorni fa, sono stati lavori programmati da tempo dal Comune di Piuro che permettono alla comunità di riavere a disposizione una strada sicura tra Uschione e Pradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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