Uschione-Pradella riaperta la strada rimessa a nuovo

È stata riaperta la strada che collega Uschione e Pradella, dopo la conclusione dei lavori di asfaltatura. Il comune di Piuro ha comunicato che i lavori, iniziati alcuni mesi fa, sono stati completati nelle scorse settimane. La strada, che era stata oggetto di interventi di messa in sicurezza e rinnovo, ora è di nuovo percorribile. La riapertura permette di ripristinare la normale viabilità tra le due località della Valchiavenna.

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I lavori sono terminati: riapre la strada tra Uschione e Pradella. L’attivissimo comune di Piuro, in Valchiavenna, ha comunicato che si sono ufficialmente conclusi nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura del tratto stradale che va dalla località di Uschione a quella di Pradella. La strada è completamente riaperta al traffico e gli utenti, quindi, potranno percorre tranquillamente tutti i 3.5 chilometri, completamente asfaltati e quindi percorribili dagli automezzi. Quelli terminati pochi giorni fa, sono stati lavori programmati da tempo dal Comune di Piuro che permettono alla comunità di riavere a disposizione una strada sicura tra Uschione e Pradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uschione-Pradella, riaperta la strada rimessa a nuovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuovo ponte pronto e strada riaperta al traffico, anche se i lavori sono durati più del previsto Inaugurata la scuola rimessa a nuovoPrima tappa in Valchiavenna nel lunedì “targato“ Sondrio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ieri mattina a Villa di...