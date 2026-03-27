È stato inaugurato il nuovo ponte Pietropoli a Serravale, sulla strada Sp12. I lavori, conclusi dopo un periodo di attività superiore alle previsioni, hanno comportato un investimento di 1,3 milioni di euro. I fondi necessari sono stati assegnati tramite decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La strada è stata riaperta al traffico, consentendo il transito sulla nuova struttura.

Inaugurato il nuovo ponte Pietropoli a Serravale, lungo la Sp12. I lavori che sono stati eseguiti con un investimento di 1,3 milioni, finanziati con fondi messi a disposizione con decreti del Ministero infrastrutture e trasporti. Lo stop al transito al bivio Pampano-Ariano, era partito nel gennaio 2025 con una durata dei lavori attesa di circa sei mesi. Cantiere che ha previsto il completo rifacimento del ponte, ossia la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo lungo 14 metri e il successivo varo di uno nuovo in acciaio della lunghezza di 24 metri, con nuove spalle fuori dall’alveo del Canal Bianco, per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del corso d’acqua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Nuovo ponte pronto e strada riaperta al traffico, anche se i lavori sono durati più del previsto

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