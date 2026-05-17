USA testato il nuovo missile AIM-260 | ecco la tecnologia JATM

Negli Stati Uniti è stato effettuato un test del nuovo missile AIM-260, che utilizza la tecnologia JATM. Questo missile è progettato per colpire bersagli a distanze superiori ai 220 chilometri. La tecnologia a impulsi multipli permette di migliorare la capacità di intercettazione e di adattarsi a diverse condizioni di combattimento. Il test ha coinvolto sistemi di lancio e di guida, con risultati che saranno analizzati per eventuali sviluppi futuri. La prova si inserisce in un programma di aggiornamento delle capacità militari statunitensi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un missile colpire bersagli oltre i 220 chilometri?. Perché la tecnologia a impulsi multipli cambia le regole del combattimento?. Come influisce la sensor fusion sulla sopravvivenza dei piloti in volo?. Cosa spinge gli Stati Uniti a rispondere ai missili cinesi PL-17?.? In Breve Test effettuati il 13 maggio presso la base di Eglin in Florida.. Portata operativa prevista superiore ai 220 chilometri per superare l'AIM-120D.. Sviluppo accelerato per contrastare i missili cinesi PL-15 e PL-17.. Integrazione con sensori IRST e pod telemetrici su velivolo FA-18F Super Hornet.. Il 13 maggio scorso, presso l’area di sperimentazione della base di Eglin in Florida, un velivolo FA-18F Super Hornet del reparto VX-31 ha mostrato pubblicamente il nuovo sistema d’arma AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, testato il nuovo missile AIM-260: ecco la tecnologia JATM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video U.S. Tests New ESSM Missile Launch System While Operating in Arabian Sea Sullo stesso argomento Spunta il nuovo missile segreto degli Usa: l’AIM-260 cambia la guerra nei cieliDopo anni di sviluppo riservato, test classificati e indiscrezioni mai confermate ufficialmente, il nuovo AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile... Super missili Usa per l'Australia: ecco gli AIM-260 che scuotono il PacificoL’asse militare tra Stati Uniti e Australia si rafforza ancora per blindare, o quanto meno rafforzare, la deterrenza nell’Indo-Pacifico. Spunta il nuovo missile segreto degli Usa: l’AIM-260 cambia la guerra nei cieliFotografato nei test a Eglin, il JATM punta a sostituire l’AMRAAM e a superare i missili cinesi a lunghissimo raggio. Portata stimata oltre 220 chilometri ... ilgiornale.it Onestamente penso che il nuovo Trip faccia tutto bene - Test di Flessibilità a 2:00 reddit Xinhua, il nuovo paradigma per le relazioni Cina-USA parte da un’azione congiuntaPECHINO (CINA) (XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump giovedì hanno concordato di instaurare un rapporto costruttivo Cina-USA improntato alla stabilità st ... italpress.com