USA testato il nuovo missile AIM-260 | ecco la tecnologia JATM
Negli Stati Uniti è stato effettuato un test del nuovo missile AIM-260, che utilizza la tecnologia JATM. Questo missile è progettato per colpire bersagli a distanze superiori ai 220 chilometri. La tecnologia a impulsi multipli permette di migliorare la capacità di intercettazione e di adattarsi a diverse condizioni di combattimento. Il test ha coinvolto sistemi di lancio e di guida, con risultati che saranno analizzati per eventuali sviluppi futuri. La prova si inserisce in un programma di aggiornamento delle capacità militari statunitensi.
? Punti chiave Come può un missile colpire bersagli oltre i 220 chilometri?. Perché la tecnologia a impulsi multipli cambia le regole del combattimento?. Come influisce la sensor fusion sulla sopravvivenza dei piloti in volo?. Cosa spinge gli Stati Uniti a rispondere ai missili cinesi PL-17?.? In Breve Test effettuati il 13 maggio presso la base di Eglin in Florida.. Portata operativa prevista superiore ai 220 chilometri per superare l'AIM-120D.. Sviluppo accelerato per contrastare i missili cinesi PL-15 e PL-17.. Integrazione con sensori IRST e pod telemetrici su velivolo FA-18F Super Hornet.. Il 13 maggio scorso, presso l’area di sperimentazione della base di Eglin in Florida, un velivolo FA-18F Super Hornet del reparto VX-31 ha mostrato pubblicamente il nuovo sistema d’arma AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). 🔗 Leggi su Ameve.eu
U.S. Tests New ESSM Missile Launch System While Operating in Arabian Sea
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