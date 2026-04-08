Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di missili AIM-260 all’Australia, rafforzando la collaborazione militare tra i due paesi. Questa decisione si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle questioni di difesa nella regione dell’Indo-Pacifico, dove le forze americane e australiane intensificano le proprie capacità. La mossa mira a migliorare la deterrenza militare e a consolidare la presenza strategica degli alleati nella zona.

L’asse militare tra Stati Uniti e Australia si rafforza ancora per blindare, o quanto meno rafforzare, la deterrenza nell’Indo-Pacifico. Washington ha infatti dato il via libera a una maxi fornitura di missili aria-aria di nuova generazione a Canberra, che diventerà così il primo alleato statunitense a ricevere un sistema pensato per dominare i cieli. Chiaro il messaggio rivolto a Cina e Corea del Nord. Nuovi missili per l’Australia. Secondo quanto riportato da Defence Post, il Congresso Usa ha approvato una vendita stimata in 3,16 miliardi di dollari per un massimo di 450 missili AIM-260 JATM destinati all’Australia. Nel pacchetto rientrano... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Super missili Usa per l'Australia: ecco gli AIM-260 che scuotono il Pacifico

Una nuova strategia Usa nel Pacifico: ecco le "catene" che strozzano la CinaWashington ripiega sulla “prima catena di isole” per contenere militarmente Pechino.

Missili furtivi YJ-18C per colpire la logistica Usa: la strategia cinese per una guerra nel PacificoLa Cina sta ridefinendo il modo in cui immagina un eventuale, ipotetico, futuro conflitto ad alta intensità nel Pacifico.

Temi più discussi: Super missili Usa per l'Australia: ecco gli AIM-260 che scuotono il Pacifico; DIRETTA – Ucciso soldato UNIFIL – Trump mette nel mirino il petrolio iraniano; Droni spia e super aerei distrutti: ecco perché gli Usa avrebbero potuto evitare queste perdite; l’Iran conserva ancora migliaia di droni e missili pronti al lancio. L'indiscrezione dell'intelligence Usa.

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Usare missili da milioni di dollari per abbattere sciami di droni ultra-economici, come il famigerato Shahed-136 iraniano, è diventata un’equazione a perdere per gli Stati Uniti. Per uscire da questa trappola economica, la superpotenza americana ha dovuto ca - facebook.com facebook