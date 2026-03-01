Mamma uccide i due figli e si toglie la vita tragedia in Florida | Sui corpi ferite d'arma da fuoco

Una donna di 44 anni e i suoi figli di 14 e 11 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione a Lakewood Ranch, in Florida. Sul posto sono state trovate ferite da arma da fuoco sui corpi delle vittime. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La famiglia non aveva segnalazioni di problemi precedenti.

Tragedia in Germania, uccide la moglie e i 2 figli e si toglie la vita: a dare l’allarme il proprietario di casaLa tragedia in Alta Franconia, in Germania: un cacciatore di 52 anni ha ucciso la moglie e i figli di 14 e di 6 anni.

Bimba di 2 anni morta: Uccisa dalla mammaSono tuttavia bastate poche ore di indagini per ricostruire quanto accaduto in quell'appartamento alle porte di Bordighera, Ponente ligure. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo e la mamma, una ... ilgiornale.it

Bimba morta a Bordighera, cosa è successo: i lividi, l’emorragia e i soccorsi chiamati con sei ore di ritardo. Una vicina: «La mamma la picchiava ogni giorno»I risultati dell’autopsia sul corpo di Beatrice, due anni. Manuela Aiello è in carcere con l'accusa di averla uccisa. La notte dal fidanzato e quella versione che non convince i magistrati: «È caduta ... corriere.it

Pollenza, Riccardo picchia a sangue la mamma e poi si uccide a Civitanova. Il padre Mario: «Lei lo amava alla follia». Cosa sappiamo - facebook.com facebook