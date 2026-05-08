Un episodio drammatico si è verificato nella periferia di Piacenza, dove una donna di 56 anni è stata trovata senza vita con ferite da arma da taglio all’interno di un alloggio. Poco dopo, un uomo è stato arrestato nel tentativo di togliersi la vita. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

AGI - Una donna 56enne è stata trovata morta questo pomeriggio con ferite da arma da taglio in un alloggio nella periferia di Piacenza. Il marito, un uomo 60enne di origine macedone, avrebbe confessato di averla uccisa quando ha chiamato i soccorsi, nel primo pomeriggio. L'appartamento era chiuso e, con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri sono entrati in casa passando dal balcone. Arrestato il marito a Piacenza . Poche ore dopo il femminicidio, il marito della vittima è stato rintracciato e arrestato. L'uomo, a quanto si apprende, è stato trovato al cimitero di Piacenza, dove si trova la tomba del figlio, morto qualche anno fa. Avrebbe tentato di tagliarsi le vene e sarebbe ferito.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide la moglie poi tenta il suicidio, arrestato a Piacenza

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