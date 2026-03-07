Trump | Nuovi attacchi contro l’Iran Teheran apre lo stretto di Hormuz | Colpiremo solo le navi di Usa e Israele Nuova Guida suprema entro 24 ore

Il settimo giorno di conflitto nel Golfo vede il presidente degli Stati Uniti minacciare di espandere gli attacchi contro l’Iran, mentre Teheran annuncia l’apertura dello stretto di Hormuz, precisando che colpirà esclusivamente navi di USA e Israele. Nel frattempo, si attende l’annuncio di una nuova Guida suprema entro 24 ore. La situazione resta tesa e in rapido movimento.

Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo. Lo scrive il presidente Usa su Truth, annunciando che oggi Teheran sarà colpita “molto duramente”. “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente, è invece il perdente del Medio Oriente e lo sarà per molti decenni, fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente”, aggiunge. Il regime intanto afferma che lo Stretto di Hormuz è aperto e che tutte le navi potranno attraversarlo, tranne quelle di Stati Uniti e Israele, che “saranno prese di mira”. Salgono intanto a 41 le vittime del blitz dell’Idf in Libano per ritrovare i resti dell’aviatore Ron Arad, disperso dal 1986: tra i morti ci sarebbero anche quattro bambini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

