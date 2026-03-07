Il settimo giorno di conflitto nel Golfo vede il presidente degli Stati Uniti promettere di estendere gli attacchi contro l’Iran a nuovi bersagli. Nel frattempo, Teheran ha deciso di aprire lo stretto di Hormuz, affermando che colpirà esclusivamente le navi degli Stati Uniti e di Israele. Le tensioni tra le due parti continuano a crescere, senza segni di de-escalation.

Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo. Lo scrive il presidente Usa su Truth, annunciando che oggi Teheran sarà colpita “molto duramente”. “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente, è invece il perdente del Medio Oriente e lo sarà per molti decenni, fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente”, aggiunge. Il regime intanto afferma che lo Stretto di Hormuz è aperto e che tutte le navi potranno attraversarlo, tranne quelle di Stati Uniti e Israele, che “saranno prese di mira”. Salgono intanto a 41 le vittime del blitz dell’Idf in Libano per ritrovare i resti dell’aviatore Ron Arad, disperso dal 1986: tra i morti ci sarebbero anche quattro bambini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: “Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”

Aperto lo Stretto di Hormuz, Teheran: "Colpiremo solo le navi di Usa e Israele""Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo.

L'esercito iraniano: "Aperto lo stretto di Hormuz. Colpiremo solo le navi di Usa e Israele""Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Altri aggiornamenti su Trump Allargheremo a nuovi bersagli gli....

Temi più discussi: Usa-Iran, ottavo giorno di conflitto; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Pioggia di missili su Teheran, Trump: Attaccheremo nuovi bersagli. L'Iran apre lo Stretto di Hormuz · LaC News24.

Trump: Allargheremo la guerra in IranDopo le scuse di Teheran per i raid ai Paesi vicini: L'Iran -scrive Trump- non è più il bullo ma il perdente del Medio Oriente. Ieri Trump aveva detto: Nessun accordo con Iran senza una resa ... rainews.it

Trump: Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran. Teheran apre lo stretto di Hormuz: Colpiremo solo le navi di Usa e IsraeleTrump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo. Lo scrive il presidente Usa su Truth, annunciando che oggi Teheran sarà colpita molto d ... msn.com