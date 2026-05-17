Usa e Ue contro le mire cinesi su Taiwan
Recentemente si è svolto un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, un evento che ha attirato l’attenzione internazionale. La discussione si è concentrata su questioni di politica commerciale e sicurezza, con particolare attenzione alle attività cinesi nella regione di Taiwan. L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazioni riguardo alle mire cinesi sull’isola, che rappresenta un punto delicato nelle relazioni tra Pechino e Taipei. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle diplomazie coinvolte.
Caro Direttore, Consenta a chi in Italia non è schierato in termini politico partici ma che a livello generale è per l’Occidente in termini di libertà, di garantisco e di riformismo, di sviluppare alcune riflessioni sul recente paradossale G2 che si è svolto fra Trump e Xi in ping. A questo incontro sono venute due risposte assai significative, anche se in contesti assai diversi, sia dall’Ucraina sia da Taiwan: entrambe queste due nazioni e questi due popoli, ciascuno a suo modo, stanno conducendo una grande battaglia per l’autonomia nazionale, per la libertà, per la democrazia e lo stanno facendo in termini avanzatissimi sul piano tecnologico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il piano USA per fermare linvasione cinese di Taiwan
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