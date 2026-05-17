Nella notte ad Oakland, in California, un'automobile ha investito un gruppo di pedoni e altre vetture in prossimità di un incrocio. L'incidente ha causato la morte di tre persone e diversi feriti, tra cui due in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito i feriti negli ospedali della zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente e raccogliere eventuali testimonianze.

La tragedia nella notte nella città di Oakland in California. Il veicolo ha travolto persone e altre auto vicino a un incrocio: due feriti sono in condizioni critiche Notte di sanguea Oakland,dove un’auto ha travolto un gruppo di pedoni e diversi veicoli provocando la morte di tre persone e il ferimento di almeno altre cinque. Due dei feriti versano in condizioni critiche.L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato, quando in Italia erano circa le 8.15 del mattino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali e riportato dai media statunitensi,il veicolo avrebbe perso il controllo nei pressi di un incrocio,investendo sia i passanti sia alcune automobili in transito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, auto piomba sui pedoni: 3 morti e diversi feriti a Oakland

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