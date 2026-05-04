Germania auto piomba sulla folla a tutta velocità | due morti e diversi feriti a Lipsia
A Lipsia, in Germania, un'auto ha investito la folla percorrendo il centro a forte velocità. Nell'incidente sono morte due persone e altre sono rimaste ferite. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. La polizia ha delimitato l’area e sta raccogliendo testimonianze dei testimoni.
Auto sulla folla a Lipsia: due morti e diversi feriti. L’auto avrebbe attraversato il centro a forte velocità. Almeno otto i feriti secondo la BILD.🔗 Leggi su Fanpage.it
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