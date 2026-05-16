Auto piomba sui pedoni nel centro di Modena | ci sono diversi feriti alcuni gravi

Nel cuore di Modena, nel pomeriggio di sabato, un'auto ha investito diversi pedoni lungo via Emilia Centro, provocando vari feriti. L'incidente si è verificato nel centro storico della città, creando momenti di grande preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori, che hanno soccorso le persone coinvolte. Al momento non sono state rese note le condizioni di tutti i feriti, né le cause dell'incidente.

Momenti di forte tensione nel centro storico di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto avrebbe investito diversi pedoni lungo via Emilia Centro, causando numerosi feriti. Secondo le prime informazioni, alcune persone avrebbero riportato lesioni gravi.La dinamica dell'incidente L’incidente. 🔗 Leggi su Today.it

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