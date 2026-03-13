Dramma all' alba trovato lungo il canale il cadavere di un uomo senza documenti | indagano i Carabinieri

Questa mattina a Cervia, lungo il canale tra le Saline e il porto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo privo di documenti. L’evento si è verificato poco prima delle 8, in via Bracciano, vicino alle intersezioni con via Bova e via Malva Sud. I passanti hanno segnalato il ritrovamento ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Una tragedia ancora avvolta nel mistero. Al momento non è nota l'identità dell'uomo, né le circostanze che ne avrebbero portato alla morte Una tragedia ha colpito la comunità di Cervia questa mattina. Poco prima delle 8, in via Bracciano, nella zona di via Bova e via Malva Sud, dove scorre il canale che va dalle Saline al porto canale della città, è stato trovato da alcuni passanti il cadavere di un uomo. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi con i mezzi di 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. I medici purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi di legge sono poi andati avanti per gran parte della mattinata, cercando di chiarire il mistero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Dramma al rione Ferrovia: trovato senza vita in casa, indagano i carabinieri

Santa Croce: cadavere di un uomo affiora in Arno, indagano i carabinieriSANTA CROCE SULL’ARNO (PISA) – Macabra scoperta oggi, 7 marzo 2026, in provincia di Pisa.

Tutto quello che riguarda Dramma all'alba trovato lungo il canale...

Discussioni sull' argomento Un boato e il dramma nella notte. Esplosione e morte ad Aramo: Ivo resta sotto le macerie; Casolare sventrato da un'esplosione all'alba, il corpo di un uomo trovato tra le macerie; Tragedia all'alba in Tangenziale Nord di Torino: scontro mortale tra Savonera e Corso Regina.

Ripatransone - Incendio in casa, anziano trovato morto: ipotesi coperta killerDramma all’alba di questa domenica in un’abitazione di Ripatransone, lungo la Valtesino, dov’è divampato un incendio al primo piano di una palazzina. Un anziano è stato trovato senza vita in cucina: i ... veratv.it

Dramma inondazioni nel Sud dell'Etiopia: oltre 100 morti - facebook.com facebook

Era il #12marzo 1857 e il nostro Teatro ospitava la prima di Simon Boccanegra di Verdi. Composta su libretto di Francesco Maria Piave, questa opera intreccia politica, amore e redenzione, raccontando il dramma di un uomo che, tra il potere e il cuore, lotta pe x.com