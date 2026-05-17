La settimana dal 18 al 22 maggio 2026 vedrà il ritorno di Mario Lenti nello studio di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5. La presenza del protagonista nel programma segna un momento importante della stagione, che si preannuncia ricca di sviluppi e confronti tra i partecipanti. La trasmissione torna in onda ogni giorno, con appuntamenti che si susseguono nel corso della settimana.

La nuova settimana di Uomini e Donne si preannuncia ricca di eventi. Dal 18 al 22 maggio 2026, il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5. Tra i protagonisti, il ritorno di Mario Lenti dopo un mese di assenza, che porterà nuove dinamiche nel Trono Over. I telespettatori non possono perdere gli sviluppi delle storie d’amore e le tensioni in studio. Cinzia e Marco, il confronto che riaccende le tensioni a Uomini e Donne Il ritorno di Mario Lenti. Il cavaliere Mario Lenti farà il suo ritorno in studio, suscitando grande curiosità. Dopo un mese di assenza, Lenti chiarirà la sua situazione con Magda Catozzi. Durante il ballo, la sua scelta di ballare con Cinzia Paolini scatenerà la reazione di Gemma Galgani, che si sentirà trascurata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, settimana decisiva: Mario Lenti torna in studio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne: Mario e Cinzia si lasciano, caos in studio

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti torna in studio e Ciro balla con ElisaNuova registrazione ricca di colpi di scena a Uomini e Donne: Mario Lenti rientra nel Trono Over tra tensioni e rifiuti, mentre Ciro Solimeno spiazza...

Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Lenti torna in studio, due di picche per CinziaNelle scorse settimane Mario Lenti, dopo varie frequentazioni andate male, aveva deciso di non tornare più a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, caos al trono over, Cinzia lascia furiosa: Mario e Marco litigano • Caos a Uomini e Donne: la confessione shock di Marco Troiani riaccende lo scontro con Mario Lenti per Cinzia Paolini. Anticipazioni su accuse e addii in studio. x.com

Uomini e donne, puntate dal 18 al 22 maggio: Marco lascia Cinzia, Gemma gelosa di MarioL'assenza di Marco in studio favorirà il riavvicinamento tra Cinzia e Mario, ma Gemma avrà qualcosa da ridire quando li vedrà ballare insieme ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne, anticipazioni 15 maggio 2026: Mario Lenti torna nel parterre overUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: torna Mario Lenti in studio, Cinzia resta senza Marco e Ciro ha un'esterna con Elisa. mondotv24.it

Ciao /r/movies. Siamo Fisher Stevens (HACKERS, SUCCESSION, THE GRAND BUDAPEST HOTEL, SUPER MARIO BROS) e Chelsea Greene (documentarista). Il nostro documentario, WE ARE GUARDIANS, segue i difensori indigeni delle foreste che prote reddit