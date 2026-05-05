Nella recente registrazione di Uomini e Donne, Mario Lenti è tornato in studio nel Trono Over, generando tensioni e rifiuti tra i partecipanti. Contestualmente, Ciro Solimeno ha sorpreso tutti decidendo di ballare con Elisa, creando un momento inatteso nel corso della puntata. La puntata si è conclusa con alcuni scontri e scelte inaspettate, lasciando i protagonisti e il pubblico con molte domande.

Nuova registrazione ricca di colpi di scena a Uomini e Donne: Mario Lenti rientra nel Trono Over tra tensioni e rifiuti, mentre Ciro Solimeno spiazza tutti scegliendo di ballare con Elisa. Oggi negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è svolta una nuova registrazione caratterizzata da tensioni, dubbi e colpi di scena. In studio erano presenti anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, non sono mancati momenti di confronto acceso, che hanno coinvolto Ciro Solimeno e le sue corteggiatrici, insieme a un importante ritorno nel Trono Classico. Il ritorno discusso di Mario Lenti La puntata si apre con il ritorno di un cavaliere che aveva già fatto discutere, ovvero Mario Lenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti torna in studio e Ciro balla con Elisa

Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Ciro Sceglie Elisa!

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