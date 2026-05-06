Uomini e Donne anticipazioni | Mario Lenti torna in studio due di picche per Cinzia

Nelle ultime settimane, Mario Lenti aveva deciso di non partecipare più al programma dopo alcune frequentazioni che non erano andate a buon fine. Tuttavia, recenti anticipazioni indicano che l’uomo è tornato in studio, mentre Cinzia ha ricevuto due rifiuti. La sua assenza e il suo possibile ritorno sono al centro delle discussioni tra gli spettatori e gli appassionati del programma.

Nelle scorse settimane Mario Lenti, dopo varie frequentazioni andate male, aveva deciso di non tornare più a Uomini e Donne. Di recente era emerso che l'ex cavaliere stesse conoscendo una donna fuori, si è parlato anche di un riavvicinamento all'ex dama Magda. Nella nuova registrazione di ieri però ha stupito tutti con il suo inaspettato ritorno nello studio del dating show che di sicuro darà vita a nuove dinamiche in trasmissione. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che anche Magda era stata invitata a dire la sua in puntata, l'ex dama però ha preferito rifiutare l'invito della redazione. Mario Lenti di...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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L’ex Dama di U&D Magda Catozzi racconta il dolce bacio a Mario Lenti: «quella sera qualcosa c'è stato e con lui la fiamma è sempre accesa. Non l'ho mai dimenticato e continuo a sentirlo, tra noi potrebbe succedere qualcosa» - https://www.eva3000.com/mar - facebook.com facebook