uomini e donne alex migliorini lancia una sfida alla tv

Alex Migliorini, noto ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista a Gay.it in cui parla del suo nuovo salone e della sua comparsa nel film Il Diavolo Veste Prada 2. Durante l’intervista ha espresso il desiderio di vedere più rappresentazioni di storie queer in televisione. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo si intreccia con la volontà di promuovere una maggiore visibilità delle tematiche LGBTQ+.

Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne, si racconta in un’intervista esclusiva a Gay. it. Tra l’apertura del suo nuovo salone e una comparsa in Il Diavolo Veste Prada 2, esprime il desiderio di vedere più storie queer in televisione. Migliorini sottolinea come il pubblico sia ora pronto per una rappresentazione autentica e variegata della comunità LGBTQ. Cinzia e Marco, il confronto che riaccende le tensioni a Uomini e Donne Un nuovo inizio nel mondo beauty. Con l’apertura del suo salone, Alex Migliorini segna un traguardo importante. Questo passo rappresenta non solo una crescita professionale, ma anche un modo per esprimere la sua identità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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