Uomini e Donne | Barbara De Santi chiude una frequentazione e sfida Rosanna per Dario

Barbara De Santi, protagonista del Trono Over, ha deciso di interrompere una frequentazione, ma non ha rinunciato a Dario, che si trova già vicino a Rosanna. La donna ha scelto di mettere fine a una delle sue conoscenze, lasciando però aperta la possibilità di continuare a frequentare Dario. La situazione rimane in evoluzione, con la donna che si confronta con le altre persone coinvolte.

La dama del Trono Over decide di interrompere una conoscenza ma non rinuncia a Dario, già vicino a Rosanna. Intanto Marina affronta Stefano e Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere. Oggi, lunedì 16 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento Marina ha fatto una scenata a Stefano mentre Barbara De Santi e Gemma Galgani hanno interrotto le frequentazioni con i rispettivi cavalieri. Marina furiosa con Stefano per l'interesse verso Elisabetta La puntata si apre con il Trono Over e con Marina ancora molto arrabbiata con Stefano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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