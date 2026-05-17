Uno studentato nell’ex Ferrotel L’idea di Sinistra italiana e Ugs

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento intitolato “Generazione Pendolare” organizzato nel centro culturale Scomodo, rappresentanti di Sinistra Italiana Empoli e Ugs Empoli hanno presentato una proposta per trasformare l’ex Ferrotel in uno studentato. L’iniziativa si è svolta nel contesto di un dibattito promosso dal Circolo di Sinistra Italiana Empoli Mori-Salvadori, con la partecipazione di Ugs Firenze e Ugs Empoli. La proposta riguarda l’utilizzo di quegli spazi per ospitare studenti, come possibile nuova destinazione d’uso.

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Quale seconda vita per l’ex Ferrotel? Sinistra Italiana Empoli e Ugs Empoli lanciano una proposta durante l’evento allestito negli spazi di Scomodo, l’evento-dibattito “Generazione Pendolare”, promosso dal Circolo di Sinistra Italiana Empoli Mori-Salvadori insieme a Ugs Firenze e Ugs Empoli. Al centro del dibattito, "la crescente difficoltà di accesso all’abitare, l’aumento del costo della vita e il peso sempre più rilevante del pendolarismo nella quotidianità di molte persone, in particolare delle giovani generazioni". Sono intervenuti Gessica Beneforti, segretaria regionale della Cgil Toscana; Nedo Mennuti, vicesindaco; Riccardo Pisoni dell’Unione degli Universitari di Firenze e Francesco Toni dell’Unione dei Giovani di Sinistra di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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