Milano evacuazione in uno studentato | nube di spray al peperoncino
Nella notte, uno studentato nel centro di Milano è stato evacuato a causa di una nube di spray al peperoncino che si è diffusa negli ambienti comuni. La sostanza è stata dispersa all’interno dell’edificio, portando all’evacuazione di numerosi studenti. Non sono ancora chiare le modalità con cui la sostanza è stata diffusa né le cause che hanno portato all’utilizzo dello spray, né chi abbia provocato l’accaduto.
? Punti chiave Come è stata diffusa la sostanza negli ambienti comuni?. Chi ha causato la nube tossica durante la notte?. Perché è stato necessario l'intervento del nucleo NBCR?. Come rientreranno gli studenti nelle loro stanze dopo la bonifica?.? In Breve Intervento del nucleo NBCR e due ambulanze in via Frigia alle ore 2:00.. Evacuazione precauzionale di decine di studenti per bonifica degli ambienti.. Nessun ferito ospedalizzato nonostante il bruciore agli occhi e alla gola.. Indagini della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'episodio.. Due ambulanze e due automediche sono intervenute in via Frigia a Milano nella notte di giovedì 14 maggio, poco prima delle ore 2:00, per un’emergenza che ha coinvolto decine di studenti alloggiati nello studentato collegiale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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