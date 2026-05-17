Università in Piemonte aumentano le richieste di borse di studio e alloggi | i numeri di Edisu

In Piemonte, il numero di studenti universitari che chiedono supporto a Edisu per borse di studio e alloggi sta aumentando. I dati recenti indicano una crescita delle richieste, evidenziando un interesse crescente tra gli studenti per le agevolazioni offerte dall’ente. La richiesta di aiuti economici e di sistemazioni è in aumento rispetto agli anni precedenti, riflettendo una maggiore necessità di supporto durante il percorso universitario. Le cifre ufficiali di Edisu confermano questa tendenza in continua crescita.

Cresce il numero di studenti universitari in Piemonte che si rivolgono a Edisu per sostenere il proprio percorso di studi. I dati relativi all'anno accademico 20252026 fotografano un aumento delle richieste, con un incremento superiore al 10% rispetto all'anno precedente.Più borse di studio Le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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