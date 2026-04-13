Virtus show di Edwards | Cantù si arrende e le Vu Nere tornano a sorridere

La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria contro Cantù grazie a una prestazione di Edwards, che ha contribuito in modo decisivo. La squadra avversaria si è arresa nel corso della partita, permettendo alle Vu Nere di tornare a vincere dopo alcune sconfitte. La partita si è conclusa con il punteggio favorevole alla Virtus, che ha dimostrato determinazione e qualità sul campo.

La Virtus Olidata Bologna ritrova la via della vittoria e lo fa con una prestazione di forza e talento, superando l'Acqua S.Bernardo Cantù per 89-79 al termine di una sfida condotta per lunghi tratti, ma risolta solo nel finale grazie alla freddezza dei suoi leader.La cronaca del matchL'avvio è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Virtus, uragano Edwards. Le Vu Nere scappano, soffrono e nel finale domano l'Apu UdineDal +16 iniziale al blackout, Bologna si salva grazie a Edwards e alla solidità di Diouf. Virtus, Edwards da urlo (32 punti) ma non basta: il Real Madrid di Scariolo piega le Vu NereLe Vu Nere lottano alla Movistar Arena e restano in partita fino all'ultimo quarto, trascinate da una prestazione mostruosa della guardia americana. Argomenti più discussi: Eurolega, la Virtus Bologna si spegne nella ripresa: vince Valencia 94-81; Eurolega, la Virtus Bologna cade contro il Valencia: gli highlights; Virtus Bologna continua a perdere, cade in casa con il Venezia: resta prima ma si accorciano le lunghezze con le altre; Crisi Virtus. Jack Bonora: Con questo Edwards non si va da nessuna parte. Basket: un Carsen Edwards tra i migliori dell'anno regala alla Virtus Bologna la permanenza in testa in Serie A verso un combattuto finale di stagione regolare - facebook.com facebook La Virtus Bologna torna alla vittoria e resta in vetta alla LBA: battuta Cantù per 89-79 x.com