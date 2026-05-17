Una targa per Marco Pannella a Palazzo Braschi protestano i Radicali | Scelta che cancella la storia

A Palazzo Braschi sarà collocata una targa dedicata a Marco Pannella, come annunciato dall’assessore alla Cultura di Roma Capitale in occasione del decimo anniversario della morte del leader dei Radicali italiani. La decisione ha suscitato reazioni da parte del movimento radicale, che ha definito questa scelta come una cancellazione della storia. La targa sarà inaugurata in prossimità di un anniversario importante, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’evento.

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