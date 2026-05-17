Una targa per Marco Pannella a Palazzo Braschi protestano i Radicali | Scelta che cancella la storia

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Braschi sarà collocata una targa dedicata a Marco Pannella, come annunciato dall’assessore alla Cultura di Roma Capitale in occasione del decimo anniversario della morte del leader dei Radicali italiani. La decisione ha suscitato reazioni da parte del movimento radicale, che ha definito questa scelta come una cancellazione della storia. La targa sarà inaugurata in prossimità di un anniversario importante, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’evento.

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Marco Pannella avrà una targa a lui dedicata a Palazzo Braschi, ad annunciarlo è stato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, in vista dell’anniversario dei 10 anni dalla morte del leader storico dei Radicali italiani.L’annuncio però è stato accolto in modo piuttosto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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