La targa per Marco Pannella è un caso | il condominio la rifiuta Ma il Comune gli dedicherà una strada

Il 19 maggio ricorreranno dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, figura di spicco del panorama politico italiano e leader dei Radicali. Recentemente, il condominio ha deciso di non installare una targa in suo ricordo, suscitando discussioni sulla questione. Tuttavia, il Comune ha annunciato l’intenzione di dedicargli una strada in città, confermando l'intento di onorare la sua memoria in modo ufficiale.

Il 19 maggio saranno trascorsi dieci anni dalla morte di Marco Pannella, leader storico dei Radicali Italiani. Per questo, l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli (a lungo un radicale, anche nel ruolo di segretario), nelle scorse settimane ha lanciato una proposta per intitolare una targa in sua.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Una targa per Marco Panella a piazza Navona? Il condominio dice noEmma Bonino, Renzo Arbore, Fausto Bertinotti, Renato Brunetta, Pierferdinando Casini, Paolo Mieli, Achille Occhetto, Gianfranco Fini, Gianni Letta e... Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona, il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicaleA quasi dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, avvenuta il 19 maggio 2016, l’iniziativa per dedicargli una targa commemorativa a piazza Navona... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Non vogliamo quella targa: la battaglia in piazza Navona per il ricordo di Pannella; Pannella, l’appello per una targa in piazza Navona, piazza radicale; La targa per Marco Pannella è un caso: il condominio la rifiuta. Ma il Comune gli dedicherà una strada; TG4: Roma, polemica in piazza Navona per dedicare una targa a Marco Pannella Video. La targa per Marco Pannella è un caso: il condominio la rifiuta. Ma il Comune gli dedicherà una stradaL'iniziativa dell'ex sindaco Francesco Rutelli e della storica compagna Mirella Parachini viaggia in contemporanea con la decisione, su iniziativa della commissione Cultura, di intitolargli una strada ... romatoday.it Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona, il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicaleControversia a Roma per la targa in memoria di Marco Pannella: i condomini di piazza Navona rifiutano l'installazione. Si valutano alcune alternative ... virgilio.it Abbiamo parlato di Roma Capitale, dell’iniziativa per dedicare una targa a Marco Pannella, di diritti e non solo. Guarda e ascolta l’intervista su Spotify e YouTube Spotify: open.spotify.com/episode/6KWsrJ… YouTube: youtube.com/watchv=Go6Pg-… x.com Caro Olivier, Ci siamo ritrovati esattamente dieci anni fa, il 21 maggio, in una giornata segnata dalla tristezza: il funerale laico di Marco Pannella a Piazza Navona. Quel giorno, salendo sul palco, hai detto di essere venuto a salutare un "grande profeta della po - facebook.com facebook