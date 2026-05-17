Una nuova caserma per la Guardia costiera
È stata annunciata la costruzione di una nuova caserma della Guardia Costiera all’ingresso del porto turistico di Porto San Giorgio. L’opera, attesa da diversi anni, sta prendendo forma grazie ai fondi già assegnati e a un procedimento amministrativo in fase avanzata. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di tutela e sicurezza nel porto. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno confermato l’avanzamento del progetto.
Una nuova caserma della Guardia Costiera all’ingresso del porto turistico di Porto San Giorgio. Un’opera attesa da anni che oggi appare sempre più concreta grazie ai fondi già stanziati e a un percorso amministrativo ormai avviato. Se i tempi saranno rispettati, il cantiere potrebbe aprire nel corso del 2027. A fare il punto sul progetto è stato il vicesindaco Fabio Senzacqua, che ha spiegato come la localizzazione inizialmente prevista dal Piano Regolatore Portuale fosse nella parte più interna dello scalo. Una scelta che, secondo l’amministratore, non rappresentava la soluzione più funzionale per un presidio destinato a garantire sicurezza e assistenza in mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A Ravello inaugurata la nuova caserma dei carabinieri
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