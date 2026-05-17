Una nuova caserma per la Guardia costiera

È stata annunciata la costruzione di una nuova caserma della Guardia Costiera all’ingresso del porto turistico di Porto San Giorgio. L’opera, attesa da diversi anni, sta prendendo forma grazie ai fondi già assegnati e a un procedimento amministrativo in fase avanzata. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di tutela e sicurezza nel porto. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno confermato l’avanzamento del progetto.

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