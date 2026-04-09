Una nuova caserma per la Guardia di Finanza a Faenza c' è l' intesa | Un passo importante per la sicurezza

A Faenza si è concluso un incontro tra il comandante regionale della Guardia di finanza e il sindaco della città. La riunione si è svolta nella sala “Bigari” del Comune, con l’obiettivo di definire i dettagli relativi alla realizzazione di una nuova caserma per la Guardia di finanza. L’accordo tra le parti rappresenta un passo importante per la sicurezza locale.

Oggi, nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, si è svolto l’incontro conclusivo tra il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di finanza, generale di divisione Paolo Kalenda, e il sindaco di Faenza, Massimo Isola. L’incontro ha chiuso il percorso avviato in vista dell’approvazione e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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