Un viaggio dedicato alla fragilità consapevolezza e alla trasformazione personale

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Villa Valmarana torna a ospitare percorsi di arte contemporanea: dal 16 al 24 maggio nella storica residenza monumentale di Noventa Padovana arriva “Mostrare l’abisso”, il progetto artistico multidisciplinare di Giacomo Cappello che intreccia arti visive, narrazione autobiografica, letteratura e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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