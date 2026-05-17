Un viaggio dedicato alla fragilità consapevolezza e alla trasformazione personale
Villa Valmarana torna a ospitare percorsi di arte contemporanea: dal 16 al 24 maggio nella storica residenza monumentale di Noventa Padovana arriva “Mostrare l’abisso”, il progetto artistico multidisciplinare di Giacomo Cappello che intreccia arti visive, narrazione autobiografica, letteratura e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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