In un’intervista, l’attrice di Mare Fuori 6 parla di come la fragilità possa rappresentare una forma di consapevolezza, lontana dall’essere un segno di debolezza. Tra le sue parole, emerge la tensione tra ambizione e paura del giudizio, e la descrizione delle proprie gabbie interiori. La giovane attrice condivide anche il percorso di scoperta della forza interiore necessaria per affrontare le sfide quotidiane.

Cartisia Somma non ha paura di dire che vuole essere madre a trent’anni. Non ha paura di ammettere che il giudizio la ferisce ancora. Non ha paura di raccontare che davanti al trailer di Mare Fuori ha pianto, in camera sua, accanto ai genitori, Sebastiano Somma e Morgana Forcella. Ha paura, piuttosto, di non essere capita. In un tempo che chiede velocità, superficie e dichiarazioni urlate, Cartisia Somma sceglie la lentezza. Pesa le parole. Si ascolta mentre risponde. Si corregge. Non cerca l’effetto. Non recita l’intervista: la abita. Sharon, il personaggio che interpreta nella sesta stagione di Mare Fuori, disponibile su RaiPlay e prossimamente su Rai 2, è il suo opposto: cruda, ambiziosa fino all’ossessione, disposta a tutto pur di cambiare destino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cartisia Somma, intervista alla Sharon di Mare Fuori 6: “La fragilità non è debolezza, ma consapevolezza”

Cartisia Somma: «La mia Sharon di Mare fuori 6 ha qualcosa in comune con Rosa Ricci, dove lavoro anche il mio fidanzato Luca Varone»Il pubblico che cosa si deve aspettare dalla sesta stagione di Mare fuori? «Molti personaggi si troveranno di fronte a delle scelte, alle loro...

Mare Fuori 6, arrivano le figlie di Andrea Bocelli e Sebastiano SommaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

