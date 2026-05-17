Un torneo di calcio tutto il giorno Lo stadio? Piazzale dei Rioni

Nel piazzale dei Rioni si svolge un torneo di calcio che dura l’intera giornata. La Ssd Argentario ha deciso di portare il calcio in strada, riproponendo un’attività che un tempo si praticava tra amici con un pallone e senza strutture. Le partite sono state organizzate con l’obiettivo di rivivere i momenti di spensieratezza di un tempo, con i partecipanti che si sfidano tra sorrisi e atteggiamenti rilassati. L’evento richiama le tradizioni sportive di quartiere e coinvolge varie fasce di età.

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La Ssd Argentario riporta il calcio dove tutto è iniziato: in strada. Ricordando quando bastava un pallone per essere felici tra amici, sorrisi e partite improvvisate che sembravano non finire mai. Oggi il piazzale dei Rioni (nella foto) si trasformerà in un grande campo a cielo aperto grazie all’iniziativa ’Calcio di Strada’, una giornata interamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 5 ai 15 anni. Dalle 10 alle 19 il cuore di Porto Santo Stefano tornerà a vivere quell’atmosfera genuina fatta di pallone, fantasia e libertà. Nessun allenatore a bordo campo, nessun modulo tattico, nessuna pressione per il risultato, solo la voglia di giocare insieme, proprio come accadeva una volta nei cortili e nelle piazze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un torneo di calcio tutto il giorno. Lo stadio? Piazzale dei Rioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIFA World Cup 2026: Kansas City | GEHA Field at Arrowhead Stadium Explained Sullo stesso argomento Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiArezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire... Torneo dei Rioni. Ecco le semifinaliAd aprire l’edizione 2026 del "Torneo dei Rioni" di calcio saranno i giovani della categoria "juniores": si parte il prossimo 22 giugno, quando i... Un torneo di calcio tutto il giorno. Lo stadio? Piazzale dei RioniLa Ssd Argentario riporta il calcio dove tutto è iniziato: in strada. Ricordando quando bastava un pallone per essere ... lanazione.it Torna a Napoli il Red Bull king d'o rione, il torneo di calcio di stradaA Napoli il calcio è identità, appartenenza, linguaggio quotidiano. Dopo il successo della prima edizione, torna Red Bull King d'o Rione, il torneo di calcio di strada che celebra l'anima popolare del ... ansa.it