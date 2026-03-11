Oncologia | nutrizione diventa cura 1.200 pazienti al San
All’interno dell’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, l’Unità di Oncologia medica sta adottando un nuovo metodo di trattamento che integra la nutrizione come parte fondamentale della terapia. Attualmente, circa 1.200 pazienti sono coinvolti in questo percorso, che mira a migliorare la qualità di cura attraverso un approccio più completo. La strategia si concentra sull’importanza di un’alimentazione adeguata come elemento chiave nel percorso terapeutico.
Nel cuore della sanità romana, l’Unità complessa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini sta ridefinendo gli standard terapeutici grazie a un approccio integrato che pone la nutrizione al centro del percorso di cura. Secondo quanto riferito dall’oncologo Carlo Garufi, direttore dell’unità, ogni anno vengono presi in carico circa 1.200 nuovi pazienti oncologici, una cifra che si somma a quelli seguiti negli anni precedenti. La sfida principale risiede nella gestione olistica di questi casi, dove l’intervento nutrizionale non è più un accessorio ma diventa parte integrante della terapia antitumorale fin dalle fasi iniziali della malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
