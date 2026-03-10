Oltre 14 mila prestazioni nel 2025 | potenziato il reparto di Oncologia al Fracastoro

Lunedì è stato inaugurato il reparto di Oncologia dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, che nel 2025 prevede di offrire oltre 14 mila prestazioni. Il reparto è stato rinnovato e ampliato per migliorare l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, con uno spazio più funzionale e adeguato alle esigenze di cura. Si tratta di un intervento che mira a potenziare i servizi disponibili.

Spazi raddoppiati e percorsi diversificati per i pazienti, in modo da rispondere in modo più efficace ed umano alle varie esigenze Nuova veste per il reparto di Oncologia dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, inaugurato lunedì nel suo spazio rinnovato e ampliato, pensato per rispondere in modo sempre più efficace, umano e organizzato ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.All'inaugurazione erano presenti: il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, il dottor Pietro Girardi; il direttore della Direzione Medica Ospedaliera del Fracastoro, la dottoressa Monica Briani; il direttore di Dipartimento Strutturale di Oncologia, il... 🔗 Leggi su Veronasera.it

